مستشار رئيس الوزراء: ضخ كميات كافية من أدوية كورونا في السوق المحلية

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دوت الخليج – استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، تقريرا حول جهود توفير جميع المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك خلال شهر أبريل 2021.
وأكد الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، خلال التقرير استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الدواء المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية كافة الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا.
وجرت الإشارة إلى أن الكميات التي تم ضخها من قبل مختلف الشركات خلال شهر أبريل الماضى كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلية.
وأوضح أنه جرى توفير 884.558 عبوة من دواء “إزيثرومايسين” أقراص، و240.681 زجاجة “إزيثرومايسين” شراب، و 1.799.370 عبوة من دواء “باراسيتامول” أقراص، و286.940 زجاجة من “باراسيتامول” شراب، و1.961.202 شريط من دواء “زنك” أقراص.
وأضاف المصري أنه جرى أيضًا توفير 1.663.287 شريط من “فيتامين سي” أقراص، بالإضافة إلى 200 ألف عبوة من دواء “هيدروكسي كلوروكين” أقراص، و1.604.230 شريط من دواء “افرمكتين” أقراص.
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