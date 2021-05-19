الأونكتاد: مستوى قياسي لتعافي التجارة العالمية من كورونا في الربع الأول

فهد حسين – ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، إن التجارة في السلع خلال الربع الأول من عام 2021 كانت أعلى من مستوى ما قبل الجائحة، لكن التجارة في الخدمات ظلت أقل بكثير من المتوسطات.

وأشار الأونكتاد، في تقرير له اليوم الأربعاء، إن تعافي التجارة العالمية من أزمة COVID-19 سجل رقمًا قياسيًا في الربع الأول من عام 2021، حيث ارتفع بنسبة 10% على أساس سنوي و 4% على أساس ربع سنوي.

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وأظهر تقرير الأونكتاد استمرار الانتعاش المثير للإعجاب في الربع الأول من عام 2021 مدفوعًا بأداء الصادرات القوي لاقتصادات شرق آسيا، التي سمح نجاحها المبكر في التخفيف من الوباء بالانتعاش بشكل أسرع والاستفادة من الطلب العالمي المزدهر على المنتجات ذات الصلة بـ COVID-19.

وقال الخبير الاقتصادي في الأونكتاد أليساندرو نيسيتا: “سجلت التجارة العالمية تعافيًا أسرع من الركود الناجم عن الوباء مقارنة بالركود التجاري الأخيرين”.

وأضاف أن الأمر استغرق أربعة أرباع بعد بدء الركود الناجم عن الجائحة حتى تعود التجارة العالمية إلى مستويات ما قبل الركود، وبحلول الربع الخامس – الربع الأول من عام 2021 – كانت التجارة العالمية عند أعلى من مستويات ما قبل الأزمة، مع زيادة بنحو 3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2019.

وعلى النقيض من ذلك، استغرق الأمر 13 ربعًا للتجارة العالمية للتعافي من ركود عام 2015، والذي نتج عن التغيرات الهيكلية في اقتصادات شرق آسيا وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتسعة أرباع للتعافي من ركود عام 2009 الناجم عن الأزمة المالية العالمية.

وأفاد الأونكتاد، في تقريره، بأن قيمة التجارة في السلع في الربع الأول من عام 2021 كانت أعلى من مستوى ما قبل الجائحة، لكن التجارة في الخدمات لا تزال أقل بكثير من المتوسطات. و”ظلت التجارة العالمية في المنتجات المرتبطة بـ COVID-19 قوية خلال الربع”، بحسب الأونكتاد.

الاقتصادات الكبرى تتعافى من خريف عام 2020

تظهر اتجاهات الاستيراد والتصدير لبعض الاقتصادات التجارية الرئيسية في العالم أنه مع استثناءات قليلة، تعافت التجارة في الاقتصادات الرئيسية من خريف عام 2020، وفقًا لتقرير الأونكتاد.

ومع ذلك، فإن الزيادات الكبيرة ترجع إلى القاعدة المنخفضة لعام 2020، ولا تزال التجارة في العديد من الاقتصادات الرئيسية أقل من متوسطات عام 2019.

وخلص تقرير الأونكتاد إلى أن الاتجاه نحو انتعاش أقوى للسلع مقارنة بالخدمات شائع في جميع الاقتصادات الكبرى.

ويُظهر التقرير أفضلية أداء الصين والهند وجنوب إفريقيا نسبيًا من الاقتصادات الرئيسية الأخرى خلال الربع الأول من عام 2021.

ونوه الأونكتاد بتسجيل صادرات الصين، على وجه الخصوص، زيادة قوية ليس فقط عن متوسطات عام 2020 ولكن أيضًا فيما يتعلق بمستويات ما قبل الجائحة، وفي المقابل، ظلت الصادرات من روسيا أقل بكثير من متوسطها لعام 2019.

انتعاش التجارة لا يزال متفاوتا

أشار الأونكتاد في تقريره إلى أن انتعاش التجارة لا يزال متفاوتًا، لا سيما بين البلدان النامية، مع انتعاش الصادرات من شرق آسيا بشكل أسرع.

وأضاف أن اقتصادات شرق آسيا هي أيضا وراء انتعاش التجارة بين البلدان النامية (التجارة بين الجنوب والجنوب)، وعند استبعاد أرقام التجارة من الاقتصادات النامية في شرق آسيا، تظل التجارة بين بلدان الجنوب أقل من المتوسطات.

وأوضح التقرير أنه في الربع الأول من عام 2021، ظلت قيمة الصادرات أقل من المتوسطات للبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.

وأضاف أنه على الرغم من زيادة صادرات أمريكا الجنوبية مقارنة بالربع الأول من عام 2020، إلا أنها ظلت دون متوسطات عام 2019.

وبيّن الأونكتاد أنه في الربع الأول من عام 2021، كانت قيمة الواردات والصادرات السلعية للبلدان النامية أعلى بكثير مقارنة بالربع الأول من عام 2020 والربع الأول من عام 2019 (بنحو 16%).

وأضاف أنه في الربع الأول من عام 2021 أيضا، استمرت التجارة في الانتعاش ليس فقط في القطاعات المتعلقة بـ COVID-19 ، مثل المستحضرات الصيدلانية والاتصالات ومعدات المكاتب ، ولكن أيضًا في قطاعات أخرى مثل المعادن والأغذية الزراعية.

وفي المقابل، استمر قطاع الطاقة في التخلف وظلت التجارة الدولية في معدات النقل أقل بكثير من المتوسطات ، بحسب التقرير.

توقعات بالمزيد من نمو التجارة في عام 2021

وتوقع الأونكتاد، استمرار التجارة في النمو في عام 2021، على أن يظل النمو قوياً في النصف الثاني من العام.

وقال الأونكتاد في تقريره: “من المتوقع أن يظل نمو التجارة أقوى في شرق آسيا والبلدان المتقدمة، بينما لا يزال متخلفًا بالنسبة للعديد من البلدان الأخرى”.

وتشير التوقعات الإجمالية لعام 2021 إلى زيادة بنحو 16% عن أدنى نقطة في عام 2020 (19% للسلع و 8% للخدمات).

التجارة العالمية في السلع والخدمات

ومن المتوقع أن تصل قيمة التجارة العالمية في السلع والخدمات إلى 6.6 تريليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2021، أي ما يعادل زيادة سنوية تبلغ حوالي 31% مقارنة بأدنى نقطة في عام 2020 ونحو 3% بالنسبة إلى فترة ما قبل الجائحة. مستويات 2019.

وتعتمد التوقعات الإيجابية إلى حد كبير على الحد من القيود الوبائية، والاتجاه الإيجابي المستمر في أسعار السلع الأساسية، والقيود العامة من السياسات الحمائية التجارية والظروف المالية والاقتصادية الكلية الداعمة، بحسب التقرير.

يقول التقرير: “مع ذلك ، من المتوقع أن تدعم حزم التحفيز المالي ، لا سيما في البلدان المتقدمة ، بقوة انتعاش التجارة العالمية طوال عام 2021”.

وأضاف الأونكتاد: “يجب أن ترتفع قيمة التجارة العالمية أيضًا بسبب الاتجاهات الإيجابية عبر أسعار السلع الأساسية.”

ومع ذلك، يرى الأونكتاد، أنه لا يزال هناك عدم يقين بشأن كيفية تشكيل أنماط التجارة على مدار العام.