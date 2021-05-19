شركة الريف المصري توقع مذكرة تفاهم مع أكواليا الإسبانية لتطبيق أنظمة الري الذكي

دوت الخليج – وقع اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد وإجناسيو دي لا كوينتانا مدير شركة أكواليا إنتيك إيجيبت الأسبانية مذكرة تفاهم؛ للتعاون المشترك في مجال إجراء دراسات وأبحاث من أجل إقامة محطات لمعالجة وتحلية المياه، وتطبيق أنظمة الري الذكية بأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان لصالح المنتفعين بالمشروع.

تنص مذكرة التفاهم على قيام شركة “أكواليا إنتيك إيجيبت” بالتشارك مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد في إجراء أبحاث وعمل دراسات مبدئية ودراسة جدوى، قد تشمل مسح طوبوغرافي ودراسات مسح للتربة، وبناءً على نتيجة الدراسة المبدئية ودراسة الجدوى والحصول على الموافقات الداخلية ذات الصلة، سوف يتم إتفاق الطرفين على الخطوات المستقبلية للمشروعات.

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وجرى اختيار شركة أكواليا الأسبانية لكونها واحدة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تنفيذ وتطوير محطات معالجة وتحلية المياه.

وأبدت الشركة الأسبانية رغبتها بشأن البدء في الدراسات والأبحاث الخاصة بمشروعات تحلية المياه وأنظمة الرى الذكية باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة (الشمسية أو الرياح أو المزيج بينهما).