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مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل أول رحلتين سياحيتين من جدة والرياض

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دوت الخليج – استقبل مطار شرم الشيخ الدولي اليوم الأربعاء أول رحلتين طيران تابعتين للخطوط الجوية السعودية، وعلي متنهما مجموعات سفر سياحية من مدينتي الرياض وجدة؛ وذلك بعد صدور قرار المملكة العربية السعودية مؤخرا للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر لبعض الدول ومن بينها مصر .

وقدم فريق العلاقات العامة بالمطار جميع التسهيلات اللازمة وأنهوا إجراءات الوصول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي.

يذكر أن المطارات المصرية تشهد استئناف عدد كبير من شركات الطيران العالمية لرحلاتها مرة أخرى عقب توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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