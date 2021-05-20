ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 5.3% خلال أبريل

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سي ان بي سي _ ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية لشهر أبريل 2021 بـ 5.3% مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أعلى من الشهر السابق مارس 2021، حيث كان 4.9%.
ويلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من %5 إلى %15والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو 2020.
هذا و يعزى الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8.4% وأسعار النقل بنسبة 14.9%
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