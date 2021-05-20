الأسهم اليابانية تعوض بعض خسائرها بدعم مكاسب شركات الرقائق

– أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع طفيف يوم الخميس، إذ عوضت مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق، التي اقتفت أثر نظيراتها في الولايات المتحدة، خسائر الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

وارتفع المؤشر نيكي 0.19 بالمئة ليغلق عند 28098.25 نقطة، وذلك بعد أن نزل بما يصل إلى 0.80 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، في حين تقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 بالمئة إلى 1895.92 نقطة.

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أغلقت المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة على تراجع ليل الأربعاء، لكن أسهم الشركات اليابانية المرتبطة بالرقائق اقتفت أثر ارتفاع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات، إذ قفز سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست 2.05 بالمئة و3.5 بالمئة على الترتيب.

وتراجعت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، إذ كانت أسهم شركات صناعة الصلب الأكثر نزولا من بين 33 مؤشرا صناعيا فرعيا في البورصة الرئيسية.