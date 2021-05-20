أسعار النفط تستقر بدعم زيادة دون المتوقع للمخزونات الأمريكية

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وكالات _ استقرت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد يومين من الخسائر، مما يعكس تبيان التعافي الاقتصادي العالمي من الجائحة، مع توقع استمرار ارتفاع الطلب الأمريكي، فيما أدت الموجة الثانية من فيروس كورونا في الهند إلى مزيد من القيود على التحركات.
وارتفع خام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 66.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد نزول 3% أمس الأربعاء.
وزاد الخام الأمريكي 25 سنتا إلى 63.61 دولار للبرميل بعد انخفاضه 3.3% في الجلسة السابقة.
وارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته لزيادة 1.6 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات البنزين مليوني برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض 886 ألف برميل.
هذا وأظهر ما يقرب من ثلثي الأشخاص الذين تم اختبارهم في الهند تعرضهم لفيروس كورونا، مما يشير إلى تزايد انتشار الفيروس مع ارتفاع عدد الوفيات اليومية إلى 4529.
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