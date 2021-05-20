مال وأعمال

عملة بيتكوين الرقمية تتعافى بعد خسائر فادحة

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روسيا اليوم _ ارتفعت عملة بيتكوين، اليوم الخميس، معوضة بذلك جزءا من الخسائر التي تعرضت لها خلال اليومين الماضيين، حيث تراجعت العملة دون مستوى الـ40 ألف دولار إلى 30066 دولارا.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، زادت عملة بيتكوين، التي تعد أشهر عملة رقمية في العالم، بنسبة 3.02% إلى 40586.79 دولار، وفقا لبيانات موقع “كوين ديسك”.

وسجلت العملة أمس الأربعاء أدنى مستوى لها منذ أواخر يناير 2021، وجاء الانخفاض بعد أن حظرت الصين على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات تقديم خدمات العملات الرقمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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