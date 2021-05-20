عملة بيتكوين الرقمية تتعافى بعد خسائر فادحة

روسيا اليوم _ ارتفعت عملة بيتكوين، اليوم الخميس، معوضة بذلك جزءا من الخسائر التي تعرضت لها خلال اليومين الماضيين، حيث تراجعت العملة دون مستوى الـ40 ألف دولار إلى 30066 دولارا.

وبحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، زادت عملة بيتكوين، التي تعد أشهر عملة رقمية في العالم، بنسبة 3.02% إلى 40586.79 دولار، وفقا لبيانات موقع “كوين ديسك”.

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وسجلت العملة أمس الأربعاء أدنى مستوى لها منذ أواخر يناير 2021، وجاء الانخفاض بعد أن حظرت الصين على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات تقديم خدمات العملات الرقمية.