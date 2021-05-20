أوراسكوم كونستراكشون تحقق 23.9 مليون دولار أرباح مجمعة الربع الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، صافي أرباح مجمعة بقيمة 23.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 25 مليون دولار بالربع المقارن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 816.6 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 827.6 مليون دولار بالفترة المناظرة.

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وانخفضت تكاليف الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 733.9 مليون دولار مقابل 735.5 مليون دولار بالفترة المماثلة بعام 2020.

وتراجع مجمل الربح إلى 82.7 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 92.1 مليون دولار بالربع المقارن.

وانخفضت الأرباح التشغيلية لشركة أوراسكوم كونستراكشون خلال نفس الفترة إلى 40 مليون دولار مقابل 52.3 مليون دولار بالفترة المماثلة.

وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 5.4 مليار دولار، وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجمعة BESIX مبلغ 8.1 مليار دولار في 31 مارس الماضي.

وبلغت قيمة العقود الجديدة المجمعة 666.4 مليون دولار أمريكي والعضو الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجمعة BESIX مبلغ 1.3 مليار دولار في الربع الأول 2021؟

وحققت مجموعة BESIX إجمالي 4.7 مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة وعقود جديدة بقيمة 1 مليار يورو في الربع الأول 2021.

وقال المهندس أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم كونستراكشون:” نواصل اهتمامنا الأساسي بأدائنا في مجال الصحة والسلامة مثل ماتم تحقيقه العام الماضي، وذلك في ظل ما نشهده من تطورات متعلقة بكوفيد -19 خاصة في مصر، ونواصل تنفيذ بروتوكولات ومراقبة صارمة بالإضافة إلى حملة تلقيح للموظفين”.

وتابع بشاي:” زادت العقود الجديد بنسبة 11.2% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي لتصل إلى 666.4 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021، ونجحنا في توقيع مجموعة من المشاريع عالية الجودة عبر قطاعات البنية التحتية والنقل والمباني مع الحفاظ على المشروعات تحت التنفيذ لدينا عند مستوى قدره 5.4 مليار دولار في 31 مارس الماضي”.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة:” نشهد أيضا مجموعة مشاريع مستقبلية في الولايات المتحدة الأمريكية تعطينا مؤشر للإطمئنان على مستوى العقود الجديدة في الربع الثاني من عام 2021″.

وقال بشاي:” حققت الإيرادات استقرارا مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي لتصل إلى 816.6 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021، ويعكس هذا زيادة طفيفة في مساهمة إيرادات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ومساهمة أقل من الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب موسمية”.

وتابع :” شهدنا زيادة في هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مقارنة بالربع الماضي، ويسعدنا أن نرى مساهمة ملموسة من الشركات التابعة المتخصصة في مواد البناء وإدارة المرافق، ونتوقع استمرار الطلب على مواد البناء، مدفوعا بزيادة نشاط البناء في جمهورية مصر العربية”.

وأضاف:” سجلت BESIX مساهمة سلبية في هذا الربع، إلا أنها حافظت على قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 4.7 مليار يورو بعد ربع قوي من العقود الجديدة، ليضع شركة BESIX على طريق تحقيق نتائج أفضل لهذا العام”.

واختتم بشاي:” حصلنا على موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية لتوزيع أرباح بقيمة 27 مليون دولار بواقع 0.23 دولار للسهم الواحد”.