الجائحة ترفع خسائر إيزي جيت البريطانية إلى 549 مليون جنيه إسترليني

وكالات _ أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف البريطانية إيزي جيت اليوم ارتفاع خسائرها خلال النصف المنتهي في مارس الماضي إلى 549 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 121.2 بنس للسهم الواحد مقابل خسائر قدرها 324 مليون جنيه بما يعادل 82.4 بنس للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغت خسائر إيزي جيت قبل حساب الضرائب 701 مليون جنيه بما يعادل 127.2 بنس للسهم مقابل خسائر قدرها 193 مليون جنيه بما يعادل 49.4 بنسب للسهم خلال النصف الأول من العام المالي الماضي.

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وذكرت أن إيرادات النصف الأول تراجعت 90% إلى 240 مليون جنيه مقابل 2.382 مليار جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضي بسبب انهيار حركة السياحة والسفر في العالم نتيجة الجائحة.

كما تراجع عدد ركابها خلال النصف الأول 89.4% إلى 4.1 مليون راكب مقابل 38.6 مليون راكب خلال نفس الفترة العام الماضي.