سي أي كابيتال تحقق 3.3 مليون جنيه أرباح مجمعة الربع الأول

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رنا ممدوح _ حققت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، صافي أرباح مجمعة بقيمة 3.287 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 101.859 مليون جنيه بالربع المقارن.
وارتفع إجمالي الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 559.616 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 517.612 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وصعد إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة إلى 522.985 مليون جنيه مقابل 380.006 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح سي أي كابيتال إلى 124.642 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 171.808 مليون جنيه بالربع المقارن.
وارتفعت إيرادات النشاط إلى 211.743 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 184.702 مليون جنيه بالفترة المماثلة.
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