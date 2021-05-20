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رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في الساعة الأولى من تعاملات اليوم.
وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.66%، ليتداول عند مستوى 10734 نقطة.
كما تراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.61%، و 0.58% على الترتيب
وصعد سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة 3.61% ليتداول عند مستوى 14.94 جنيه، بعد إعلان تحالف صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرميس القابضة صباح اليوم عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليار جنيه وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية لقانون البنوك المصري.
وصعد سهم انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي في الساعة الأولى لتداوله بالبورصة المصرية بنسبة 398.22%، ليتداول عند مستوى 19.63 جنيه مقابل 3.94 جنيه بسعر الفتح.
وسجلت تداولات البورصة 184.465 مليون جنيه على 162 شركة من خلال 6.813 ألف عملية.
وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 62 شركة مقابل ارتفاع 28 بينما لم تتغير أسعار 72.
وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 2.639 مليون جنيه، منها 1.416 مليون جنيه للمؤسسات، و1.223 مليون جنيه للأفراد.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 2.384 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 4.648 مليون جنيه مقابل 2.264 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.
اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 5.023 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 9.527 مليون جنيه مقابل 4.504 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.
الأسهم الأكثر ارتفاعا
الأسهم الأكثر انخفاضا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البورصة تتراجع 0.66%.. وهيرميس يرتفع 3.61% بعد توقيع اتفاقية استحواذ بنك الاستثمار العربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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