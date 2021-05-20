البورصة تتراجع 0.66%.. وهيرميس يرتفع 3.61% بعد توقيع اتفاقية استحواذ بنك الاستثمار العربي

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في الساعة الأولى من تعاملات اليوم.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.66%، ليتداول عند مستوى 10734 نقطة.

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كما تراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.61%، و 0.58% على الترتيب

وصعد سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة 3.61% ليتداول عند مستوى 14.94 جنيه، بعد إعلان تحالف صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرميس القابضة صباح اليوم عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليار جنيه وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية لقانون البنوك المصري.

وصعد سهم انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي في الساعة الأولى لتداوله بالبورصة المصرية بنسبة 398.22%، ليتداول عند مستوى 19.63 جنيه مقابل 3.94 جنيه بسعر الفتح.

وسجلت تداولات البورصة 184.465 مليون جنيه على 162 شركة من خلال 6.813 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 62 شركة مقابل ارتفاع 28 بينما لم تتغير أسعار 72.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 2.639 مليون جنيه، منها 1.416 مليون جنيه للمؤسسات، و1.223 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 2.384 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 4.648 مليون جنيه مقابل 2.264 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 5.023 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 9.527 مليون جنيه مقابل 4.504 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

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