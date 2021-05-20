رئيس شركة تيك توك الصينية يتنحى عن إدارتها

وكالات _ أعلن رئيس شركة “بايت دانس” الصينية القابضة وهي الشركة الأم لتطبيق تيك توك أنه سوف يتنحى عن الإدارة اليومية للشركة للتركيز بشكل أكبر على استراتيجيتها على المدى البعيد.

ويعد تيك توك وهو تطبيق لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة يحظى بشعبية واسعة النطاق أول منصة عالمية للتواصل الاجتماعي يتم تشغيلها من بلد آخر غير الولايات المتحدة.

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وكتب تشانج ييمينج وهو أحد مؤسسي الشركة في رسالة للموظفين أمس “الحقيقة هي أنني أفتقر لبعض المهارات التي تجعلني مديرا مثاليا”.

وقال تشانج إنه بحلول نهاية العام سوف يسلم زمام الأمور إلى زميله في تأسيس الشركة ليانج روبو الذي يترأس حاليا موظفي الشركة.

وتعرض تطبيق تيك توك لانتقادات حادة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي فرض حظرا يهدف إلى إجبار الشركة على بيع أعمالها في الولايات المتحدة لشركات أمريكية.

ونسفت الحكومة الصينية مثل هذه المحادثات بفرض قيود على مبيعات البرمجيات ذات الصلة.

وأعرب ترامب في ذلك الوقت عن مخاوفه من أن تقع بيانات المواطنين الأمريكيين في أيدي السلطات الصينية.

وقال إنه يريد أن يأخذ الوقت الكافي لتطوير أفكار جديدة من أجل المستقبل للمساعدة في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للشركة.

وكتب في رسالته “أشعر بالقلق لأنني ما زلت أعتمد كثيرا على الأفكار التي كانت لدي قبل بدء الشركة، ولم أدخل في تحدي مع نفسي من خلال تحديث هذه المفاهيم”.