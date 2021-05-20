مال وأعمال

سبيد ميديكال توافق على إدراج أسهمها بسوق دبي المالي

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة سبيد ميديكال في جلسته المنعقدة أمس على إدراج أسهم الشركة بسوق دبي المالي على ألا تتجاوز الكمية المراد تحويلها ثلث رأسمال الشركة.

ورصدت سبيد ميديكال في بيان للبورصة اليوم، 4 مميزات عن القيدة المزدوج في بورصة دبي وتمثلت في الآتي:

– تسليل لملء الاستراتيجية النهائية للشركة بشكل كامل لتكون متاحة لأكبر عدد من المستثمرين وتكون لاعبا إقليميا في السنوات الخمس القادمة.

– تنويع هيكل حاملي الأسهم محليا وإقليميا ومتعدد الجنسيات.

– الحصول على المزيد من الصناديق ذات التفويضات الجغرافية الصارمة أو المحددة.

– تأمين السيولة للسهم لتسهيل الدخول والخروج بعملات متعددة.

وتضمنت قرارات مجلس الإدارة تعيين شركة نعيم للاستثمارات المالية كمستشار مالي للإدارج المزدوج لتقديم المشورة الفنية والمالية دون القيام بأي أعمال تقييم مالي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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