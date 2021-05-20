أشهر ماركات الكازينو عربية

تشهد العاب الكازينو اون لاين انتشارًا كبيرًا وقد تمكنت من الدخول إلى دول جديدة لم تصل إليها الكازينوهات التقليدية من قبل! على سبيل المثال، فإن وموقع (ستاتيستا) المُتخصص في المسوح والإحصاءات أعلن أن 27.1% من لاعبي الكازينو حول العالم هم من مواطني دول الشرق الأوسط؛ على الرُغم أن هذه الدول لا تحتوي على كازينوهات تقليدية.

وهناك العديد من الإحصائيات الأخرى التي تُشير إلى أن الإهتمام العالمي بالمُقامرة عبر الإنترنت يشهد طفرة غير مسبوقة. وكنتيجة لذلك فقد وجهت كازينوهات الإنترنت الكثير من الحملات الدعائية للاعبين من مُختلف بلاد العالم، وقاموا بدعم أغلب اللغات العالمية، وعملوا على تقديم العابًا مستوحاة من كل الثقافات العالمية لمُلائمة كافة الأذواق واستيعاب الطلب الهائل على العاب قمار اون لاين في دول العالم.

فقد منح الإنترنت الكازينوهات واللاعبين ما يبحثون عنه؛ فالكازينوهات تُريد أن تُقدِّم خدماتها للاعبين حول العالم، واللاعبون يُريدون لعب القمار وهم يتمتعون بالأمان والخصوصية وسرية البيانات. وهذه المُعادلة نجح الإنترنت في تحقيقها بشكلٍ مُبهر، فلا توجد أي موانع قانونية في أغلب دول العالم من المُقامرة عبر الإنترنت.

فالدول العربية وإن كانت تحظر الكازينوهات التقليدية إلا أنها لا تمنع العاب الكازينو اون لاين مثل العاب بلاك جاك والعاب روليت والعاب سلوتس. على سبيل المثال، فإن بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي تمَّت في مصر عام 2019 شهدت دعاية كثيفة لموقع المراهنات الرياضية الشهير 1xbet على وسائل الإعلام الناقلة للمُباريات. وبالتالي فإن العاب الكازينو اون لاين قانونية تمامًا في الدول العربية.

كازينو دوت كوم

كازينو دوت كوم هو منصة مُقامرة عبر الإنترنت تحظى بشهرة واسعة نظرًا لأنه يُقدم العابًا رائعة وذات جودة عالية. وهو يحمل ترخيص المملكة المُتحدة وجبل طارق وبمُقتضى هذان الترخيصان فيُمكن للكازينو استقبال اللاعبين من أغلب دول العالم.

يعتمد كازينو دوت كوم على شركة بلاي تك بشكلٍ أساسي لتقديم مكتبة العابه، وبالتالي فإنك ستحصل على تجربة لعب رائعة ومُربحة. يحصل اللاعبون الجُدد في الكازينو على مكافأة ترحيبية مجانية تُمكنهم من تجربة العاب الكازينو قبل تسجيل الإيداع الأول.

كما يُمكن أيضًا تجربة الألعاب التي يقدمها بشكلٍ مجاني لتحديد نسب الفوز فيها وحجم الأرباح المتوقعة قبل المُراهنة عليها بمالٍ حقيقي. يقدم كازينو دوت كوم الكثير من العاب سلوتس، والعاب لايف كازينو، والعاب الكلاسيك سلوتس، والعاب الجاكبوت، والبوكر فيديو، وغيرها من الألعاب. الميزة الكُبرى في كازينو دوت كوم هي مدرسة القمار التي تُعلم اللاعبين كيفية الإستعداد للعب بشكلٍ أفضل وتحقيق الفوز على المدى الطويل. أما بالنسبة لخدمة العملاء، فإن فريق خدمة العملاء يتمتَّع باحترافية عالية. ويُمكنك التواصل معهم عبر الدردشة المباشرة، أو البريد الإلكتروني، أو الإتصال الهاتفي على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

إي يو كازينو

تم إنشاء كازينو إي يو خلال عام 2008 وقد خاض مسيرة طويلة ليتمكن من فرض نفسه على الساحة والحصول على قاعدة شعبية له في مجتمع اللاعبين على الإنترنت. يتبَّع إي يو كازينو لشركة "إيجو غيمنغ". يستمتع لاعبو هذا الكازينو بباقة رائعة من الألعاب، ووسائل مالية متنوعة، ومكافآت يومية كثيرة، وغيرها من المزايا!

يتم إدارة منصة الكازينو بواسطة شركة "سكيل أون نت" التي تقدم العابًا حصرية، وتقبل الدفع والسحب باستخدام مجموعة واسعة من الوسائل المالية، وتدعم الكثير من اللغات العالمية.

يتمتع فريق خدمة عملاء في إي يو كازينو باحترافية ومهارة عالية. وإذا كُنت تبحث عن أكبر العروض المكافآت فسوف تستمتع فيه بمكافآت يومية متنوعة ومكافآت يتم تقديمها على العاب مُعينة. ويُمكنك أن تُحقق أرباحًا رائعة فيه إذ يصل متوسط نسبة فوز اللاعبين في العابه إلى 97.9%.

كازينو 888

888 هو كازينو فريد من نوعه! فقد تم إطلاقه عام 1997 أي منذ نشأة المُقامرة عبر الإنترنت. وعلى مدار تاريخه الطويل، كان ولايزال يقود طريق الابتكار في صناعة المُقامرة عبر الإنترنت.

يُقدم كازينو 888 كل العاب القمار التي يُمكنك تخيلها! من العاب البلاك جاك الكلاسيكية، إلى العاب الروليت، والكرابس، والباكاراة، والفيديو سلوتس، والعاب الجاكبوت. أما بالنسبة للموثوقية والأمان فلا يوجد كازينو يُمكنه أن يُنافس 888! فهو يحمل تراخيص كافة اللجان العالمية المعروفة مثل (لجنة المملكة المتحدة لألعاب القمار، لجنة أيرلندا، لجنة كوراساو، لجنة مالطا، لجنة جبل طارق). وتشهد له كل هذه التراخيص بالأمانة والموثوقية والاحترافية.

يُمكن للاعبين الوصول إلى كازينو 888 عبر مُتصفح الويب أو بتنزيل التطبيق الخاص به. يفخر 888 بوجود فريق خدمة عملاء لا مثيل له، ومنصة سهلة الاستخدام تدعم 19 لغة مُختلفة. أما فيما يتعلق بالمكافآت، فإن 888 يقدم للاعبيه باقة مكافآت ترحيبية ضخمة، ومكافآت يومية، وبرنامج نقاط، ومكافآت على العاب مُعينة، وساعات خاصة يتم تقديم عروض رائعة فيها، وبطولات على العاب البوكر، وغيرها الكثير من المزايا.

يورو بلاس

يورو بلاس هو كازينو حديث نسبيًا على مشهد المُقامرة عبر الإنترنت؛ فقد تم إنشاؤه في عام 2010. ولكنه وفقًا – لمعايير الصناعة – يتفوق على الكثير من الكازينوهات الأقدم منه؛ حيث أنه مُرخص من قبل لجنة الألعاب في مالطا، ويتم مُراقبة نتائج العابه بواسطة لجنة إيكوجرا المُستقلة للتأكد من أن نتائج هذه الألعاب عادلة وعشوائية.

يعرض الكازينو عددًا كبيرًا من الألعاب بما فيها العاب سلوتس الكلاسيكية، والعاب الطاولة والبطاقات، والعاب الفيديو سلوتس، والبوكر، والعاب الجاكبوت سلوتس. في المُجمل، فإن يورو بلاس يمتلك ما يقرب من 350 لعبة طورتها مايكروغيمنيغ وهي شركة رائدة في تقديم العاب الكازينو.

بغض النظر عن كونه كازينو حديث النشأة فإنه يتمتَّع بشعبيّة كبيرة حول العالم ويدعم العديد من اللغات من بينها (الروسية، والعربية، والإنجليزية، والإسبانية). كما أنه يدعم الكثير من العملات ووسائل الدفع والسحب المُختلفة مثل (مايسترو وماستركارد وفيزا وسكريل وباي سيف). ويقدم يورو بلاس الكثير من المكافآت والعروض الترويجية المُثيرة للاعبيه.

وان اكس سلوتس

وان اكس سلوتس هو كازينو جديد تم إنشائه منذ أقل من عام واحد! ومع ذلك فهو يُقدم فرصًا رائعة للاعبيه حول العالم. وهو يدعم الكثير من اللغات والعملات والوسائل المالية المُتنوعة. ويعمل بموجب ترخيص صادر عن حكومة كوراساو ما يعني أنه موثوق وآمن.

يتمتع وان اكس سلوتس بواجهة سهلة الاستخدام تدعم اللعب الفوري يمكن اللاعبون الوصول إليها عبر مُتصفح الهاتف الذكيّ أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر دون الحاجة لتحميل تطبيقات إضافية.

ويتم تقديم العاب الكازينو من قبل نُخبة المُطورين العالميين مثل NetEnt و Microgaming و Endorphina وغيرهم الكثير من المُطورين العالميين. وسيجد اللاعبون في هذا الكازينو مجموعة واسعة من ألعاب سلوتس، والبوكر فيديو، والعاب الطاولة والبطاقات. بالإضافة إلى الكثير من المُكافآت والعروض الرائعة.