بنك الإمارات دبي الوطني يعتزم بيع سندات بقيمة 750 مليون دولار

– أظهرت وثيقة اليوم الخميس، أن من المتوقع أن يبيع بنك الإمارات دبي الوطني سندات إضافية من المستوى الأول بما يصل إلى 750 مليون دولار ستكون غير قابلة للاستدعاء قبل ست سنوات، وإنه تلقى طلبات تزيد على 1.6 مليار دولار.

ووفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية، التي من المتوقع أن تنطلق يوم الخميس، تقلص السعر الاسترشادي النهائي إلى ما بين 4.25 بالمئة و4.375 بالمئة من سعر استرشادي أولي عند نحو 4.5 بالمئة، وستسعَر السندات في هذا النطاق.