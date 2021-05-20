البورصة تقلص خسائرها الصباحية منتصف التعاملات و41 شركة تفلت من الهبوط

رنا ممدوح _ قلصت مؤشرات البورصة المصرية من خسائرها الصباحية في منتصف تعاملات اليوم.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10739 نقطة، محققا تراجعا بنسبة 0.62%.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.49%، ليتداول عند مستوى 56.82 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.49% و 0.57% على الترتيب.

وسجلت تداولات hgf,vwm 678.054 مليون جنيه على 182 شركة من خلال 24.614 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 104 شركة مقابل ارتفاع 41 بينما لم تتغير أسعار 37.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 33.388 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 35.152 مليون جنيه، مقابل 1.764 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 16.903 مليون جنيه، منها 15.102 مليون جنيه للمؤسسات، و1.8 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 16.485 مليون جنيه،بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 32.549 مليون جنيه مقابل 16.064 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

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