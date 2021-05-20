رئيس الوزراء: نحاول توفير أكبر قدر من لقاحات كورونا في أقل وقت ممكن

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة تحاول توفير أكبر حجم من لقاحات فيروس كورونا لكافة المواطنين.
وأضاف خلال تصريحات متلفزة خلال تفقده مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، إنه يجرى المتابعة مع وزارة الصحة والمجموعة الطبية، أول بأول لبحث كل الاستعدادات لتنويع اللقاحات وتوفير أكبر حجم في أقل وقت ممكن.
وأوضح، أنه تم توفير 2.2 مليون جرعة خلال شهر إبريل، ومن المقرر توفير أكثر من 5 أو 6 مليون جرعة خلال الشهر القادم.
وقال، إن العالم كله بدأ يقبل على جميع أنواع اللقاحات، وتم اعتمادها من هيئة الدواء المصرية وأثبت أنها آمنة وذات فاعلية، مشيرًا إلى أن الهدف من توفيرها هو تخفيف حدة الإصابة من فيروس كورونا للمواطنين.
ودعا مدبولي المواطنين، إلى ضرورة التسجيل لتلقي اللقاح لتفادي وتقليل الإصابة بالمرض
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