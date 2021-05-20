الهيئة توافق على نشر تقريري إفصاح بغرض تداول الشركتين الناتجتين عن تقسيم الحديد والصلب المصرية

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر الناتجة عن انقسام شركة الحديد والصلب المصرية إلى شركتين، مستنده على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2017.

وتضمنت قرارات الهيئة وفقا لبيانها المرسل للبورصة اليوم، الموافقة على نشر تقريري الإفصاح بغرض التداول للشركتين وهما الحديد والصلب المصرية ( القاسمة) والحديد والصلب للمناجم والمحاجر ( المنقسمة).

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ولفت إلى أن السماح بتداول أسهم الشركتين بالبورصة يأتي تنفيذا لحكم المادة 24 من قواعد القيد والشطب.

ونوهت أن ما تضمنه التقريرين من بيانات ومعلومات هما تحت المسئولية الكاملة لكل من الشركة ومجلس إدارتها ومراقب حساباتها دون أدني مسئولية تقع على الهيئة في شان صحة أو دقة أو إكتمال أو إغفال أي من البيانات والمعلومات الواردة بالتقريرين كان من الواجب تضمينها، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق باعتماد الجدوى التجارية أو الاستثمارية لكل شركة.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية لمدة 10دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

الجدير بالذكر، أن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت في 11 يناير الماضي على مشروع التقسيم التفصيلي وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم وفقا للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو الماضي والمتخذ أساسا للتقييم إلى شركة الحديد والصلب المصرية القاسمة.

كما وافقت على تخفيض رأسمال الحديد والصلب المصرية عن طريق تخفيض القيمة الأسمية للسهم على أن تحتفظ الشركة القاسمة بالاستثمارات المملوكة لها في الشركات التابعة والشقيقة التي تزاول أنشطة استثمارية متنوعة ومحتفظة أيضا بترخيصها كشركة يتمثل غرضها في ( القيام بكافة الأعمال المتعلقة بصناعة الحديد والصلب والاتجار فيها والقيام بجميع العمليات المساعدة التي تتصل بالأغراض سالفة الذكر سواء كانت عمليات تجارية أو صناعية أم هندسية أم معمارية ومباشرة جميع الأعمال المالية المرتبطة بالعمليات سالفة الذكر).

وأشارت أنه ينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر الشرطة المنقسمة تتخذ شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون 185 لسنة 2020.

ويتمثل غرض الشركة الجديدة في استخراج واستغلال خام الحجيج وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والانجاز فيها داخليا وخارجيا والعمل في تركيز خام الحديد والخامات الأخرى وإنتاج مكورات الحديد والاتجار فيها داخليا وخارجيا، عمل دراسات الجدوي الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها، استغلال مناطق عمل الشركة استغلال تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بقصد تحقيق الربح.