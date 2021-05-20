مال وأعمال

الوكالة المصرية للشراكة تبحث مع البنك الإسلامي للتنمية تنفيذ عدد من المشروعات 

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عقدت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، جلسة مباحثات افتراضية مع البنك الإسلامي للتنمية، وذلك من أجل توسيع قاعدة شركاءها الدوليين، وبصفة خاصة مؤسسات التمويل الدولية.

شارك في الجلسة كل من: السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة، ومسئولي البنك الإسلامي للتنمية، و رياض أحمد، مدير التعاون الإقليمي والتكامل بالبنك الإسلامي، ومي بابكر مدير المكتب الإقليمي للبنك بالقاهرة.

وتناولت المباحثات أوجه التعاون المشتركة حيث تم مناقشة وضع خطة عمل للشراكة بين الجانبين، كما تطرقت إلى إمكانية تنفيذ عدد من المشروعات خلال العام المالي القادم.

وأبدى مسئولو البنك تطلعهم إلى استمرار التنسيق والتشاور بين البنك والوكالة بهدف تعزيز التعاون في تنفيذ الأهداف المشتركة بين الجانبين.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والبنك الاسلامي للتنمية حول تنظيم عدد من برامج بناء القدرات وإيفاد قوافل طبية لعدد من الدول الأعضاء في البنك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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