الزراعة تتابع منظومة توزيع الأسمدة في المحافظات وتؤكد محاسبة المتلاعبين

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كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديري مديريات بجميع المحافظات بالمرور الميداني على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة للمزارعين وبحث مشاكلهم.
وفي إطار ذلك توجه، الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إلى محافظتي قنا والأقصر لمتابعة توزيع الأسمدة والتفتيش على الجمعيات الزراعية وبحث مشاكل المزراعين المتعلقة بالأسمدة.
وأكد، الشناوي، أن هناك توجيهات مشددة من وزير الزراعة بمنع أي تلاعب في توزيع الأسمدة وتوفيرها للمزارعين في مواعيدها المناسبة وأيضا القضاء على السوق السوداء ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة والأضرار بالمزارعين، مشيرًا إلى أن حملات التفتيش مستمرة في كل المحافظات.
ووفق بيان صادر عن الوزارة، قام الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بالمرور بعض الجمعيات الزراعية بمحافظة القليوبية، وقام بفحص سجلات صرف الأسمدة والرصيد الوارد والموزع ومطابقتها مع الرصيد بالمخازن.
وتتلقى الوزارة شكوى المزارعين من الأسمدة على الخط الساخن رقم 15500 أو 19561.
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