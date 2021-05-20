مال وأعمال

الزراعة تتابع منظومة توزيع الأسمدة في المحافظات وتؤكد محاسبة المتلاعبين

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديري مديريات بجميع المحافظات بالمرور الميداني على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة للمزارعين وبحث مشاكلهم.

وفي إطار ذلك توجه، الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إلى محافظتي قنا والأقصر لمتابعة توزيع الأسمدة والتفتيش على الجمعيات الزراعية وبحث مشاكل المزراعين المتعلقة بالأسمدة.

وأكد، الشناوي، أن هناك توجيهات مشددة من وزير الزراعة بمنع أي تلاعب في توزيع الأسمدة وتوفيرها للمزارعين في مواعيدها المناسبة وأيضا القضاء على السوق السوداء ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة والأضرار بالمزارعين، مشيرًا إلى أن حملات التفتيش مستمرة في كل المحافظات.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، قام الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بالمرور بعض الجمعيات الزراعية بمحافظة القليوبية، وقام بفحص سجلات صرف الأسمدة والرصيد الوارد والموزع ومطابقتها مع الرصيد بالمخازن.

وتتلقى الوزارة شكوى المزارعين من الأسمدة على الخط الساخن رقم 15500 أو 19561.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة تتابع منظومة توزيع الأسمدة في المحافظات وتؤكد محاسبة المتلاعبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا