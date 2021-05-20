الهيئة توافق على قيد شركة المناجم والمحاجر الناتجة عن تقسيم الحديد والصلب المصرية

رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر الناتجة عن تقسيم شركة الحديد والصلب المصرية إلى شركتين، لدى الهيئة وذاك وفقا لقرار مجلس إدارتها رقم 121 لسنة 2017.

وتضمنت قرارات الهيئة وفقا لبيانها المرسل للبورصة اليوم، الموافقة على نشر تقريري الإفصاح بغرض التداول للشركتين وهما الحديد والصلب المصرية ( القاسمة) والحديد والصلب للمناجم والمحاجر ( المنقسمة).

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ولفتت إلى أن السماح بتداول أسهم الشركتين بالبورصة يأتي تنفيذا لحكم المادة 24 من قواعد القيد والشطب.

ونوهت إلى أن ما تضمنه تقريري الإفصاح من بيانات ومعلومات هما تحت المسئولية الكاملة لكل من الشركة ومجلس إدارتها ومراقب حساباتها دون أدنى مسئولية تقع على الهيئة في شأن صحة أو دقة أو اكتمال أو إغفال أي من البيانات والمعلومات الواردة بالتقريرين كان من الواجب تضمينها، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق باعتماد الجدوى التجارية أو الاستثمارية لكل شركة.

وقررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية لمدة 10 دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

الجدير بالذكر، أن الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت في 11 يناير الماضي على مشروع التقسيم التفصيلي وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم وفقا للقوائم المالية للشركة في 30 يونيو الماضي والمتخذه أساسا للتقييم إلى شركة الحديد والصلب المصرية (القاسمة).

وتحتفظ الشركة القاسمة بالاستثمارات المملوكة لها في الشركات التابعة والشقيقة التي تزاول أنشطة استثمارية متنوعة، كما تحتفظ أيضا بترخيصها كشركة يتمثل غرضها في القيام بكافة الأعمال المتعلقة بصناعة الحديد والصلب والاتجار فيها والقيام بجميع العمليات المساعدة التي تتصل بها، سواء كانت عمليات تجارية أو صناعية أم هندسية أم معمارية وكذلك مباشرة جميع الأعمال المالية المرتبطة بتلك العمليات.

وينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر (الشركة المنقسمة)، وتتخذ شكل شركة مساهمة خاضعة للقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون 185 لسنة 2020.

ويتمثل غرض الشركة الجديدة في استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والإنجاز فيها داخليا وخارجيا، والعمل في تركيز خام الحديد والخامات الأخرى، وإنتاج مكورات الحديد والاتجار فيها داخليا وخارجيا، إضافة إلى عمل دراسات الجدوي الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها، واستغلال مناطق عمل الشركة تجاريا وصناعيا وزراعيا وسياحيا بقصد تحقيق الربح.