طلبات إعانة البطالة الأمريكية تواصل التراجع وتهبط إلى 444 ألف

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– ازداد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة تراجعا عن مستوى 500 ألف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى زيادة نمو الوظائف هذا الشهر رغم أن الشركات لا تزال تبحث عن عاملين.
وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 444 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 15 مايو، مقارنة مع 478 ألفا في الأسبوع السابق. وكان هذا أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020.
كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا 450 ألف طلب في أحدث أسبوع.
ما زالت الطلبات أعلى بكثير من نطاق 200-250 ألف الذي يعتبر من المؤشرات المصاحبة لأوضاع جيدة في سوق العمل.
وكانت الطلبات قد تراجعت من المستوى القياسي المسجل في أوائل أبريل 2020 عند 6.149 مليون.
ويبحث أرباب العمل في شتى القطاعات، من الصناعات التحويلية إلى المطاعم والحانات عن عاملين رغم أن حوالي عشرة ملايين أمريكي عاطلون عن العمل.
ويُعتقد أن نقص دور رعاية الأطفال وسماح معظم المدارس بحضور جزئي فقط للتلاميذ وأيضا المخاوف المستمرة من جائحة كوفيد-19 وتقاعد العاملين المرتبط بها كلها عوامل تسهم أيضا في نقص العمالة.
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