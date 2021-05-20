سي آي كابيتال: 150 مليون جنيه مصروفات استثنائية لنظام إثابة العاملين

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إسلام فضل – أكد هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية، أن المجموعة سجلت انطلاقة قوية خلال العام الحالي بالرغم من التحديات غير المسبوقة التي تواجهها السوق، وأن النتائج الجيدة للربع الأول من 2021 أثبتت مرونة المجموعة وميزانيتها القوية.
وأضاف جوهر، في بيان صادر اليوم الخميس، أن المجموعة تكبدت صافي خسارة بعد حقوق الأقلية بقيمة 17 مليون جنيه، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى تكبد مصروفات استثنائية بلغت 150 مليون جنيه خلال الربع الأول متعلقة بنظام تحفيز وإثابة العاملين.
وذكر جوهر، أن صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية المعدل، وذلك بعد استبعاد المصروفات الاستثنائية، بلغ 133 مليون جنيه بارتفاع 48% مقارنة بالعام السابق، وجاء بدعم من الأداء القوي لبنك الاستثمار واستمرار النمو الجيد لشركة ريفي التي تواصل حصد ثمار استراتيجية توسعاتها.
وأشار إلى أن الأنشطة المالية للمجموعة تمكنت من التوسع في محافظ التمويل التي شهدت نموًا خلال الربع الأول من 2021 بواقع 17%، مسجلة 10.8 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغ صافي دخل الفائدة 205 مليون جنيه.
كوربليس للتأجير التمويلي تبرم عقود بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول
وأعلنت سي آي كابيتال للاستثمارات المالية، عن ارتفاع صافي ربح شركتها التابعة كوربليس للتأجير التمويلي بعد خصم الضرائب خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 30%، لتسجل 64 مليون جنيه، على أساس سنوي.
وأضافت الشركة، أن كوربليس أبرمت عقود تأجير خلال نفس الفترة بقيمة 1.3 مليار جنيه، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 47% عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما بلغت حجم محفظة التأجير القائمة خلال الربع الأول من العام الجاري 9 مليار جنيه، بارتفاع قدره 16%، مقارنة بالعام السابق له.
1.15 مليار جنيه قيمة قروض التمويل متناهي خلال الربع الأول
وعلى مستوى نشاط التمويل متناهي الصغر، ذكرت سي آي كابيتال، أن صافي الربح بعد الضرائب المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 41 مليون جنيه، بارتفاع 18% مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي قروض التمويل متناهي الصغر 1.153 مليار جنيه في نهاية الفترة بارتفاع 40% مقارنة بالعام السابق.
وارتفعت محفظة عمليات التمويل العقاري خلال نفس الفترة بنسبة 53.8%، لتسجل 143 مليون جنيه، مقابل 93 مليون جنيه في الربع الاول من عام 2020.
كما بلغ حجم محفظة سهولة، ذراع المجموعة الخاص بعمليات التمويل الاستهلاكي 91 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت الشركة أن أنشطة بنوك الاستثمار في الربع الأول جاءت كالآتي: بلغ حجم الأصول المدارة 11.2 مليار جنيه، بارتفاع 31% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الحصة السوقية من عمليات السمسرة 5.7% ، لتحتل سي آي كابيتال بذلك المرتبة الرابعة بين شركات السمسرة في السوق المحلية، وارتفعت إيرادات خدمات الاستشارات المالية بنسبة 41% لتسجل 28 مليون جنيه.
1.2 مليار جنيه محفظة قروض شركة ريفي
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية، إن محفظة التمويل متناهي الصغر لشركة ريفي بلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 1.2 مليار جنيه، كما أن نسبة القروض الممنوحة خلال نفس الفترة ارتفعت بنسبة 23%، لتصل إلي 494 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
يشار إلي أن شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، حققت صافي أرباح مجمعة بقيمة 3.287 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 101.859 مليون جنيه بالربع المقارن.
وارتفع إجمالي الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 559.616 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 517.612 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح سي آي كابيتال إلى 124.642 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 171.808 مليون جنيه بالربع المقارن.
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