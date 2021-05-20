سي آي كابيتال: 150 مليون جنيه مصروفات استثنائية لنظام إثابة العاملين

إسلام فضل – أكد هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية، أن المجموعة سجلت انطلاقة قوية خلال العام الحالي بالرغم من التحديات غير المسبوقة التي تواجهها السوق، وأن النتائج الجيدة للربع الأول من 2021 أثبتت مرونة المجموعة وميزانيتها القوية.

وأضاف جوهر، في بيان صادر اليوم الخميس، أن المجموعة تكبدت صافي خسارة بعد حقوق الأقلية بقيمة 17 مليون جنيه، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى تكبد مصروفات استثنائية بلغت 150 مليون جنيه خلال الربع الأول متعلقة بنظام تحفيز وإثابة العاملين.

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وذكر جوهر، أن صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية المعدل، وذلك بعد استبعاد المصروفات الاستثنائية، بلغ 133 مليون جنيه بارتفاع 48% مقارنة بالعام السابق، وجاء بدعم من الأداء القوي لبنك الاستثمار واستمرار النمو الجيد لشركة ريفي التي تواصل حصد ثمار استراتيجية توسعاتها.

وأشار إلى أن الأنشطة المالية للمجموعة تمكنت من التوسع في محافظ التمويل التي شهدت نموًا خلال الربع الأول من 2021 بواقع 17%، مسجلة 10.8 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغ صافي دخل الفائدة 205 مليون جنيه.

كوربليس للتأجير التمويلي تبرم عقود بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول

وأعلنت سي آي كابيتال للاستثمارات المالية، عن ارتفاع صافي ربح شركتها التابعة كوربليس للتأجير التمويلي بعد خصم الضرائب خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 30%، لتسجل 64 مليون جنيه، على أساس سنوي.

وأضافت الشركة، أن كوربليس أبرمت عقود تأجير خلال نفس الفترة بقيمة 1.3 مليار جنيه، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 47% عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغت حجم محفظة التأجير القائمة خلال الربع الأول من العام الجاري 9 مليار جنيه، بارتفاع قدره 16%، مقارنة بالعام السابق له.

1.15 مليار جنيه قيمة قروض التمويل متناهي خلال الربع الأول

وعلى مستوى نشاط التمويل متناهي الصغر، ذكرت سي آي كابيتال، أن صافي الربح بعد الضرائب المحقق من عمليات التمويل متناهي الصغر بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 41 مليون جنيه، بارتفاع 18% مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي قروض التمويل متناهي الصغر 1.153 مليار جنيه في نهاية الفترة بارتفاع 40% مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت محفظة عمليات التمويل العقاري خلال نفس الفترة بنسبة 53.8%، لتسجل 143 مليون جنيه، مقابل 93 مليون جنيه في الربع الاول من عام 2020.

كما بلغ حجم محفظة سهولة، ذراع المجموعة الخاص بعمليات التمويل الاستهلاكي 91 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت الشركة أن أنشطة بنوك الاستثمار في الربع الأول جاءت كالآتي: بلغ حجم الأصول المدارة 11.2 مليار جنيه، بارتفاع 31% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الحصة السوقية من عمليات السمسرة 5.7% ، لتحتل سي آي كابيتال بذلك المرتبة الرابعة بين شركات السمسرة في السوق المحلية، وارتفعت إيرادات خدمات الاستشارات المالية بنسبة 41% لتسجل 28 مليون جنيه.

1.2 مليار جنيه محفظة قروض شركة ريفي

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية، إن محفظة التمويل متناهي الصغر لشركة ريفي بلغت بنهاية الربع الأول من العام الجاري 1.2 مليار جنيه، كما أن نسبة القروض الممنوحة خلال نفس الفترة ارتفعت بنسبة 23%، لتصل إلي 494 مليون جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

يشار إلي أن شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، حققت صافي أرباح مجمعة بقيمة 3.287 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 101.859 مليون جنيه بالربع المقارن.

وارتفع إجمالي الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 559.616 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 517.612 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح سي آي كابيتال إلى 124.642 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 171.808 مليون جنيه بالربع المقارن.