المصرف المتحد يفتتح فرعا جديدا بمحافظة الدقهلية

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افتتح المصرف المتحد، فرعا جديدا في المنطقة الصناعية بجمصة، بمحافظة الدقهلية، وهو الفرع الرقمي الخامس للبنك، ليصل بذلك إجمالي عدد الفروع إلى 67 فرعا.
وقال أشرف القاضي، رئيس البنك في بيان صادر اليوم الخميس، إن فرع جمصة يدعم خطط الدولة لزيادة المكون المحلي وتنافسية المنتج المصري عالميًا، و يقدم حزمة من الخدمات البنكية والرقمية التي تحفز العملاء على التعامل بقوة مع الجهاز المصرفي، وعلى رأسها الحلول التمويلية المتخصصة لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة بقطاع المشروعات بأنواعها وأحجامها المختلفة سواء بحلول وفقا لأحكام الشريعة أو حلول تقليدية.
وذكر أن استراتيجية الدولة المصرية والإجراءات الاقتصادية والتحفيزية التي اتخذتها على مدار برامج الإصلاح الاقتصادي والتنموي من إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية وشبكة طرق قومية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بهدف تدعيم قواعد الصناعة المحلية وتحسين جودة المنتج وخلق فرص عمل وزيادة الانتاج.
وأوضح أن ذلك الأمر يساهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وبالتالي تعظيم حجم الصادرات.
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