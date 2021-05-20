بنك مصر والهيئة القومية للأنفاق يوقعان بروتوكول تعاون لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني

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وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق، من أجل دعم منظومة التحصيل الإلكتروني لكافة المشاريع الخاصة بالهيئة (الخط الأول و الثاني و الثالث لمترو الانفاق – القطار الكهربائي – المونوريل).
وقال البنك في بيان صادر اليوم الخميس، إن هذا البروتوكول يهدف إلى توفير نقاط البيع الإلكترونية POS ورمز الاستجابة السريع ال QR Code للتحصيلات التي ستتم من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية بمختلف أنواعها (فيزا وماستر كارد وميزة بأنواعها وأيا كان البنك المصدر لهذه البطاقات) أو من خلال المحافظ الإلكترونية.
و قام بالتوقيع على البروتوكول عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع الدكتور عصام عبد القادر والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وبحضور إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر.
وأوضح أن ذلك التوقيع يأتي في إطار حرص البنك على دعم التحول للمجتمع اللا نقدي واتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة وأمان، وبخاصة في ظل تفضيل الافراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشيا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية.
وأكد أن التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر، سوف يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية، بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.
وذكر البنك أنه يولي اهتماما كبيرا بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشيا مع خطة البنك المركزي المصري لتعزيز جهود الشمول المالي، وفي سبيل ذلك وحرصا على التسهيل على العملاء.
وقام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1443 شركة بعدد بطاقات 969.5 ألف بطاقة وكذلك ما يزيد عن 62 ألف حساب.
وأشار إلي أن ذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو أكثر من 1.4 مليون محفظة، كما بلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية 250 ألف ماكينة.
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