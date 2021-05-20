بنك مصر والهيئة القومية للأنفاق يوقعان بروتوكول تعاون لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق، من أجل دعم منظومة التحصيل الإلكتروني لكافة المشاريع الخاصة بالهيئة (الخط الأول و الثاني و الثالث لمترو الانفاق – القطار الكهربائي – المونوريل).

وقال البنك في بيان صادر اليوم الخميس، إن هذا البروتوكول يهدف إلى توفير نقاط البيع الإلكترونية POS ورمز الاستجابة السريع ال QR Code للتحصيلات التي ستتم من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية بمختلف أنواعها (فيزا وماستر كارد وميزة بأنواعها وأيا كان البنك المصدر لهذه البطاقات) أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

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و قام بالتوقيع على البروتوكول عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع الدكتور عصام عبد القادر والي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، وبحضور إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر.

وأوضح أن ذلك التوقيع يأتي في إطار حرص البنك على دعم التحول للمجتمع اللا نقدي واتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة وأمان، وبخاصة في ظل تفضيل الافراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا، وهو ما يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشيا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية.

وأكد أن التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر، سوف يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية، بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.

وذكر البنك أنه يولي اهتماما كبيرا بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشيا مع خطة البنك المركزي المصري لتعزيز جهود الشمول المالي، وفي سبيل ذلك وحرصا على التسهيل على العملاء.

وقام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1443 شركة بعدد بطاقات 969.5 ألف بطاقة وكذلك ما يزيد عن 62 ألف حساب.

وأشار إلي أن ذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو أكثر من 1.4 مليون محفظة، كما بلغ عدد نقاط البيع الإلكترونية 250 ألف ماكينة.