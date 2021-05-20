البورصة تتراجع إلى مستوى 10731 نقطة بتداولات تتجاوز 1.5 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10731 نقطة، محققا انخفاضا بنسبة 0.69%.

Your browser does not support the video tag.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.21%، ليتداول عند مستوى 56.98 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.54%، و 0.62% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.560.750 مليار جنيه على 193 شركة من خلال 51.664 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 112 شركة مقابل ارتفاع 50 في حين لم تتغير أسعار 31.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 92.070 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 92.740 مليون جنيه، مقابل 669.731 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 45.748 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 47.692 مليون جنيه، مقابل 1.944 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 46.322 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 91.761 مليون جنيه، مقابل 45.439 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 77.55% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 16.11% والعرب على6.34% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 26.66% من تعاملات اليوم مقابل 73.33% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الأسهم الأكثر انخفاضا