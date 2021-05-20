سهم هيرميس يغلق عند 14.7 جنيه بعد توقيع اتفاقية الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي

رنا ممدوح _ أغلق سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة تعاملات اليوم مرتفعا بنسبة 2.08%، وأغلق عند مستوى 14.72 جنيه.

وشهد السهم قفزة في الساعة الأولى من جلسة اليوم إلى مستوى 14.94 جنيه ولامس أعلى مستوى عند 15 جنيه الساعة 12 ظهرا.

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وترجع تلك القفزة إلى إعلان تحالف صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرميس القابضة صباح اليوم عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليار جنيه وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية لقانون البنوك المصري.

وسوف يتم تنفيذ الصفقة من خلال إصدار أسهم زيادة رأس المال، على أن تقوم المجموعة المالية هيرميس بالاكتتاب في عدد 423 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.55 مليار جنيه.

ويقوم صندوق مصر السيادي بالاكتتاب في عدد 207 مليون سهم من أسهم الزيادة بقيمة إجمالية تبلغ 1.25 مليار جنيه، وذلك بسعر 6.03 جنيه للسهم.

تصبح المجموعة المالية هيرميس بعد تنفيذ زيادة رأس المال أكبر مساهم في بنك الاستثمار العربي بحصة 51%، ويليها صندوق مصر السيادي بحصة 25%، بينما يحتفظ المساهم الرئيسي الحالي بنك الاستثمار القومي بحصة 24% المتبقية بعد إتمام الاستحواذ على حصة مساهمي الأقلية الحاليين وقبل الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال.

وكان المستشار المالي المستقل برايس واتر هاوس كوبرز أعلن في 14 إبريل الماضي عن تقرير القيمة العادلة لبنك الاستثمار العربي موضحا خلاله نطاق القيمة السوقية العادلة للبنك في حدود 900 مليون جنيه و 1.2 مليار جنيه، وقدرت القيمة السوقية العادلة بمبلغ 1.1 مليار جنيه.