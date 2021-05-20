انتجريتيد دياجنوستكس تقفز إلى 18.4 جنيه في ختام يومها الأول في بورصة مصر

رنا ممدوح _ استقبلت البورصة بجلسة اليوم ثاني وافديها خلال العام الجاري، حيث بدأ التداول على أسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، المقومة بالجنيه المصري التي تم قيدها بجداول البورصة قيد مزدوج مع بورصة لندن و البالغ عددها 600 مليون سهم، حيث سيسمح التداول على الأسهم في بورصتي لندن ومصر.

وأغلق سهم الشركة اليوم الأول له في بورصة مصر متداولا عند مستوى 18.4 جنيه مقابل 3.94 بسعر الفتح، محققا صعوا بنسبة 367.01%.

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كانت إدارة البورصة أعلنت في 5 مايو الجاري، عن موافقة لجنة قيد الأوراق المالية على القيد المزدوج لأسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي إل سي (شركة منشأه فى جزيرة جيرسى) ، برأس مال مصدر قدرة 150 مليون دولار موزع على 600 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 دولار للسهم الواحد ممثلة في اصدار واحد.

وأعلنت الشركة عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، حيث شهدت نمو في صافي الأرباح بنسبة 21%، لتصل إلى 609 مليون جنيه مقابل 505 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وحققت الشركة نمو في الإيرادات بنسبة 19% لتصل إلى 2.656 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 2.226 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت تكلفة الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 1.314 مليار جنيه مقابل 1.143 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2019.

وصعد مجمل الربح خلال عام 2020 إلى 1.343 مليار جنيه مقابل 1.084 مليار جنيه بالعام المقارن 2019.