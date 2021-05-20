الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بعد بيانات تشير لتحسن سوق العمل

_ افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم بعدما سجلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أدنى مستوى منذ بداية الركود الناجم عن الجائحة. ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 10.3 نقطة بما يعادل 0.03 بالمئة إلى 33906.3 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.3 نقطة أو 0.15 بالمئة ليسجل 4121.97 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 56.9 نقطة أو 0.43 بالمئة إلى 13356.629 نقطة . Your browser does not support the video tag.

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