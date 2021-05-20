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وزيرة الثقافة تنعى الفنان الكبير سمير غانم

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نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان الكبير سمير غانم الذى غيبه الموت اليوم 20 مايو عن عمر يناهز 84 عام اثر اصابته بفيروس كورونا وقالت ان الحياة الفنية فى مصر والوطن العربى فقدت احد العباقرة وايقونة كوميدية فذة والذى رسم صفحات من البهجة فى تاريخ الاداء التمثيلى ، واشارت ان اسلوبه المميز نجح فى جذب قلوب الجمهور عبر سنوات طويلة شهدت اعمالا ستبقى راسخة فى الوجدان بشخصياتها ومفرداتها وتوجهت بالعزاء لاسرته واصدقائه ومحبيه داعية اللع ان يتغمد الفقيد برحمته .

يذكر ان سمير غانم مواليد عام 1937 تخرج فى كلية الزراعة جامعة اﻹسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذى لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة ، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة ، بعد وفاة الضيف أحمد قدم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات ، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التى قدمها لعدة اعوام ، هذا الى جانب عدد ضخم من الاعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة .

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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