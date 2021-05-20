انعقدت الجمعية الأولى للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج اليوم، الخميس، بمقرالاتحاد المصري للتأمين. وناقشت الجمعية الخطوات التنفيذية لتفعيل المجمعة، لبدء انطلاقها ومزاولة أعمالها رسميًا. Your browser does not support the video tag. وتم انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية للمجمعة والمكونة من 7 أعضاء من إجمالى 15 مرشح. وقد أسفرت الانتخاب عن فوز كل من: 1- محمد مصطفى عبد الرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي مصر. 2- خالد عبد الصادق، نائب رئيس رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين. 3- حسام علما، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات. 4- عادل فاطورى، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي مصر. 5- حسين عطا الله، العضو المنتدب لشركة الوطنية للتأمين. 6- أحمد مرسى، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات. 7- حسام عبد العزيز، رئيس الجمعية المصرية للتأمين التعاوني. واختارت الجمعية العمومية للمجمعة بالاجماع، محمد زهران رئيس اللجنة العامة للحوادث المتنوعة بالاتحاد المصرى للتأمين والمستشار الفني لشركة ( (AIG ايجيبت مديرا تنفيذاً للمجمعة. وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية سبق وأن أصدرت قرار انشاء المجمعة رقم 698 بتاريخ 5 مايو الماضي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبد الرسول وعبد الصادق وفاطوري وعلما وعطا الله ومرسي وعبد العزيز أعضاء مجمعة تأمين السفر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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