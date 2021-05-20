نتنياهو يقدم مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد

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روسيا اليوم _ يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم إن “رئيس الوزراء نتنياهو سيقدم للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة من جانب واحد”.
ودعا رئيس الحكومة مجلس الوزراء المصغر “الكابينت” للانعقاد مساء اليوم، لمتابعة آخر تطورات العملية العسكرية في قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، صرح مسؤول الإعلام في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب بأن المعركة مستمرة وأن الجانب المصري لم يبلغهم بأي شيء.
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