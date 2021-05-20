السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن. تناول الاتصال التباحث وتبادل الرؤى من أجل وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة. Your browser does not support the video tag.

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