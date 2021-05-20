اتحاد التأمين المصري يؤكد جاهزية شركاته لتقديم تغطيات إعمار غزة

دوت الخليج _ أكد الاتحاد المصرى للتأمين جاهزية شركاته لتوفير كافة التغطيات المطلوبة لعمليات إعادة إعمار غزة ومساندة كافه شركات المقاولات المصرية التى ستقوم بتنفيذ هذا المشروع الإنساني الهام عن طريق اقتراح وتقديم برامج تأمينية متخصصة تساهم فى إنجاح هذا المشروع. وقال الاتحاد إنه يثمن مبادرة مصر لدعم إعادة الاعمار بقطاع غزة جــراء الأحداث الأخيرة بمبلغ 500 مليون دولار. Your browser does not support the video tag.

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