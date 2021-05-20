مال وأعمال

اتحاد التأمين المصري يؤكد جاهزية شركاته لتقديم تغطيات إعمار غزة

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

دوت الخليج _ أكد الاتحاد المصرى للتأمين جاهزية شركاته لتوفير كافة التغطيات المطلوبة لعمليات إعادة إعمار غزة ومساندة كافه شركات المقاولات المصرية التى ستقوم بتنفيذ هذا المشروع الإنساني الهام عن طريق اقتراح وتقديم برامج تأمينية متخصصة تساهم فى إنجاح هذا المشروع.

وقال الاتحاد إنه يثمن مبادرة مصر لدعم إعادة الاعمار بقطاع غزة جــراء الأحداث الأخيرة بمبلغ 500 مليون دولار.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد التأمين المصري يؤكد جاهزية شركاته لتقديم تغطيات إعمار غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا