القاهرة تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

تنعقد الدورة الثالثة من ملتقى استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر تحت عنوان “التمويل المستدام والاستثمار الأخضر” فى 14 من يونيو القادم في القاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

يهدف الملتقى إلى خلق الفرص وعقد الشراكات الفعالة بين الأطراف المعنية والمهتمة بتحقيق تنمية مستدامة علي أرض الوطن ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر و الاقتصاد الدوار لمواجهة المخاطر المستقبلية، و يعد الملتقي منصة تفاعلية للأطراف المعنية لمناقشة كافة القضايا و الموضوعات التى ترسم رؤية واضحة للتعافى الأخضر و دعم كافة المجهودات للإسراع بتحقيق نمو اقتصادى مستدام فى كافة القطاعات و خلق فرص فى مجال إعادة التدوير و الزراعة المستدامة و الطاقة النظيفة و توفير التمويل الازم لها، و ذلك لمواجهة كافة االتحديات والتغييرات المفاجئة و تحقيق رؤية مصر 2030 و تعظيم الاستفادة من المقومات و الفرص التى تمتلكها مصر .

Your browser does not support the video tag.

و صرح حسن مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة سى اس آر ايجيبت المنظمة للحدث ، بأن الدورة الثالثة للملتقى تنعقد في إطار دعم مجهودات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة ، و حرص دولة رئيس الوزراء و السادة وزراء التخطيط و التنمية الاقتصادية و وزارة البيئة على وضع استراتيجية للتعافى الأخضر تحتاج إلى دعم و تكاتف كافة الجهود و سعى كافة المؤسسات لتحقيقها.

كما أوضح أنه سوف يفتتح الملتقي هذا العام بالكلمات الافتتاحية للوزراء المشاركين، إضافة إلى 4 جلسات نقاشية و 4 لقاءت حوارية مع مجموعة من أبرز الخبراء. حيث تتناول الجلسة الاولى دور التعاون متعدد الأطراف لتحقيق النمو الأحضر بحضور كل من؛ الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، و الاستاذة الينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، و السيد كريستيان برجر سفير و رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى في القاهرة.

تناقش الجلسة الثانية محركات الاقتصاد الأخضر و سبل دعم التمويل و الاستثمار و التصدير بمشاركة الاستاذ وليد لبدي المدير الاقليمي لمصر و اليمن و ليبيا، مؤسسة التمويل الدولية، و الاستاذة ميادة مجدي راغب ممثل هيئة مكتب التعاون الدولي اليابانية بمصر – الجايكا، و الدكتورة داليا عبدالقادر رئيس قطاع الاستدامة بالبنك التجاري الدولي CIB و عدد من ممثلى جهات التمويل الدولية .

كما تستعرض الجلسة الثالثة أفضل الممارسات في الاستثمارات الخضراء بالقطاعات المختلفة كالطاقة و إعادة التدوير و الزراعة و النقل و ذلك بحضور كل من المهندس عماد غالي رئيس شركة سيمنز مصر، و الأستاذ عمرو القاضي المدير الاقليمي لمصر والشرق الأوسط و افريقيا – بنك البلاستيك، والمهندس شريف الجبلي، رئيس شركة إنارة و الاستاذة مى ياسين رئيس مؤسسة فودافون مصر و عدد من الرؤساء التنفيذين.

و يتناول الملتقي من خلال الجلسة الرابعة التمويل المسئول و الاستثمار المؤثر و كيف يشكلان اقتصاد المستقبل بمشاركة كل من الأستاذ أحمد الألفي المؤسس و الرئيس التنفيذي لسواري فينشرز و جريك كامبس، و الاستاذة شيرين شهدي مدير مجموعة سي دي سي البريطانية للاستثمار المؤير في مصر، و الدكتور إيهاب شلبي رئيس شركة دي كاربون و عدد ممثلى البنوك و الخبراء.

و يتضمن الملتقي في فعالياته عدد من الحوارات لمجموعة من الخبراء منهم دكتور هشام عيسى، خبير علوم البيئة و تغير المناخ يتحدث حول تهديدات التغيرات المناخية و ما تحمله من فرص و الاستاذة الدكتورة هند فروح، استاذ البيئة و التصميم المستدام بالمركز القومي لبحوث الاسكان و البناء، ومدير المشروع القومي لنظم الخلايا الشمسية الصغيرة – مركز تحديث الصناعة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تتحدث عن البناء الأخضر ، بالإضافة إلي حديث حول الرؤية التشريعية لقانون تنظيم إدارة المخلفات في مصر و يقدمه المستشار الدكتور إيهاب طارق، مستشار وزيرة البيئة، ودبلوماسي سابق بمنظمة الأمم المتحدة للبيئة ، خبير التشريعات البيئية بالأمم المتحدة، و حديث آخر حول مستقبل سلاسل الإمداد و إدارة المخاطر ما بعد كوفيد – 19 و يقدمه الأستاذ أحمد منصور، الأمين العام للهيئة القومية للبريد المصري.

يشارك فى الملتقى هذا العام ممثلى الامم المتحدة و الاتحاد الأوروبى و مؤسسة التمويل الدولية، إضافة إلى البنك الاهلى المصرى و البنك التجارى الدولى و وفا بنك و فودافون مصر و نستلة مصر و بنك القاهرة و ابوغالى موتورز و عدد من الكيانات و الشركات الاقتصادية .

و تؤكد إدارة الملتقى على غتباع كافة التدابير الاحترازية و التباعد الاجتماعى وفقا للمعايير الدولية حفاظا على سلامة الجميع، وخاصة ان شركة سى اس ار ايجيبت هى الشركة الوحيدة التى سبق وان نظمت أول حدث بمصر و الشرق الاوسط وفقا لمعايير الاحداث المستدامة بقياس الانبعاثات الحرارية و البصمة الكربونية .

جدير بالذكر أن الملتقى تم عقد نسخته الأولي ضمن فعاليات المؤتمر الوزاري الاقليمي لافريقيا حول الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتلاها النسخة الثانية والتي شهدت حضور أكثر من 450 من الخبراء و المنظمات و الشركات الرائدة بمجالات الطاقة والمدن الذكية و الاتصالات وإعادة التدوير وغيرها.