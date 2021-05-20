مال وأعمال

سفير إيطاليا: اتفاقية جديدة مع مصر لتعزيز التعاون في النقل البحري يوليو القادم

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

فهد حسين – كشف جيامباولو كانتيني، سفير إيطاليا في القاهرة، عن مرور نحو 40% من حجم التجارة الإيطالية عبر المجرى الملاحي لقناة السويس.

وأضاف كانتيني، خلال جلسة نقاشية افتراضية نظمها بنك الإسكندرية عن الدور المحوري لقناة السويس في البحر الأبيض المتوسط وفي تعزيز الاقتصاد البحري عالميا، اليوم الخميس، أن هناك نحو 30.6 مليار طن من البضائع الإيطالية تصل قيمتها إلى 82 مليار يورو تعبر من قناة السويس.

وقال السفير الإيطالي في القاهرة، إن قناة السويس تلعب دورا محوريا في التجارة العالمية، وتعد أساسا للبنية التحتية للنقل البحري عالميا وليس لمصر فقط.

وأشار كانتيني، إلى تعطل سلاسل التوريد العالمية وما تبعه من العديد من المشكلات الاقتصادية التي خلفتها أزمة جنوح السفينة البنمية إيفرجيفن في المجرى الملاحي في مارس الماضي، ما اعتبره تأكيدا على أهمية القناة في تعزيز حركة التجارة العالمية.

وتطرق السفير الإيطالي في القاهرة، إلى مبادرة بنك الإسكندرية بإجراء دراسة حول قناة السويس والفرص التي تقدمها للتجارة العالمية، منوها بأنها ليست الوحيدة التي تناولت هذا الموضوع الهام.

وأشار كانتيني، إلى دراسات عدة تم إجرائها من قبل اليابان واستراليا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يؤكد أهمية المجرى الملاحي لقناة السويس وموقعه الاستراتيجي لخدمة التجارة العالمية.

وذكر السفير الإيطالي في القاهرة، أن بلاده تعمل على تحديث البنية التحتية لقطاع النقل البحري، مشيرا إلى رصد الحكومة الإيطالية في هذا الصدد 630 مليون يورو بهدف تقوية مكانة إيطاليا في تجمع بلدان البحر المتوسط، والذي عده حجر أساس لكل من العمليات الملاحة الجديدة، بما يسهم في تطوير وتحسن الاقتصاد الإيطالي.

ونوه السفير الإيطالي بمجالات التعاون القائمة مع الجانب المصري لاسيما في قطاع النقل البحري، مشيرا إلى تعاون السفارة عام 2018 مع وزارة النقل المصرية في إطلاق عدد من ورش العمل لتحسين منظومة النقل البحري.

وأفصح السفير الإيطالي، عن قرب توقيع اتفاق حكومي بين مصر وإيطاليا فيما يخص الدور الذي يمكن أن تلعبه البلدين النقل البحري لتحقيق الربط البحري بين أوروبا ومصر.

وأضاف أن هناك مبادرة أخرى سيتم توقيعها في يوليو المقبل، لتطوير العلاقات في مجال النقل البحري.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير إيطاليا: اتفاقية جديدة مع مصر لتعزيز التعاون في النقل البحري يوليو القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا