سفير إيطاليا: اتفاقية جديدة مع مصر لتعزيز التعاون في النقل البحري يوليو القادم

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فهد حسين – كشف جيامباولو كانتيني، سفير إيطاليا في القاهرة، عن مرور نحو 40% من حجم التجارة الإيطالية عبر المجرى الملاحي لقناة السويس.
وأضاف كانتيني، خلال جلسة نقاشية افتراضية نظمها بنك الإسكندرية عن الدور المحوري لقناة السويس في البحر الأبيض المتوسط وفي تعزيز الاقتصاد البحري عالميا، اليوم الخميس، أن هناك نحو 30.6 مليار طن من البضائع الإيطالية تصل قيمتها إلى 82 مليار يورو تعبر من قناة السويس.
وقال السفير الإيطالي في القاهرة، إن قناة السويس تلعب دورا محوريا في التجارة العالمية، وتعد أساسا للبنية التحتية للنقل البحري عالميا وليس لمصر فقط.
وأشار كانتيني، إلى تعطل سلاسل التوريد العالمية وما تبعه من العديد من المشكلات الاقتصادية التي خلفتها أزمة جنوح السفينة البنمية إيفرجيفن في المجرى الملاحي في مارس الماضي، ما اعتبره تأكيدا على أهمية القناة في تعزيز حركة التجارة العالمية.
وتطرق السفير الإيطالي في القاهرة، إلى مبادرة بنك الإسكندرية بإجراء دراسة حول قناة السويس والفرص التي تقدمها للتجارة العالمية، منوها بأنها ليست الوحيدة التي تناولت هذا الموضوع الهام.
وأشار كانتيني، إلى دراسات عدة تم إجرائها من قبل اليابان واستراليا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يؤكد أهمية المجرى الملاحي لقناة السويس وموقعه الاستراتيجي لخدمة التجارة العالمية.
وذكر السفير الإيطالي في القاهرة، أن بلاده تعمل على تحديث البنية التحتية لقطاع النقل البحري، مشيرا إلى رصد الحكومة الإيطالية في هذا الصدد 630 مليون يورو بهدف تقوية مكانة إيطاليا في تجمع بلدان البحر المتوسط، والذي عده حجر أساس لكل من العمليات الملاحة الجديدة، بما يسهم في تطوير وتحسن الاقتصاد الإيطالي.
ونوه السفير الإيطالي بمجالات التعاون القائمة مع الجانب المصري لاسيما في قطاع النقل البحري، مشيرا إلى تعاون السفارة عام 2018 مع وزارة النقل المصرية في إطلاق عدد من ورش العمل لتحسين منظومة النقل البحري.
وأفصح السفير الإيطالي، عن قرب توقيع اتفاق حكومي بين مصر وإيطاليا فيما يخص الدور الذي يمكن أن تلعبه البلدين النقل البحري لتحقيق الربط البحري بين أوروبا ومصر.
وأضاف أن هناك مبادرة أخرى سيتم توقيعها في يوليو المقبل، لتطوير العلاقات في مجال النقل البحري.
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