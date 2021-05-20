يحيى زكي: بدء تنفيذ مشروعات لصناعة الإطارات وعربات السكك الحديدية باقتصادية قناة السويس

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فهد حسين – قال المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة بدأت بالفعل في تنفيذ بعض المشروعات المتعلقة بتصنيع إطارات السيارات وعربات ومكونات قطارات السكك الحديدية في شرق بورسعيد، وكذلك مشروع آخر للبتروكيماويات في العين السخنة.
وأضاف زكي، خلال جلسة نقاشية نظمها بنك الإسكندرية عن الدور المحوري لقناة السويس في البحر الأبيض المتوسط وفي تعزيز الاقتصاد البحري عالميا، اليوم الخميس، أن المشروعات التي ذكرها تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الممتدة حتى عام 2025 والتي تركز على جذب استثمارات في 14 قطاع.
وأفاد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن القطاعات المستهدف جذبها إلى المنطقة تتضمن 11 قطاعا صناعيا تتمثل في الخدمات البحرية وتموين السفن، صب المعادن، مواد البناء والصناعات الهندسية، مراكز البيانات، اللوجستيات، التصنيع الزراعي، اللوحات الشمسية، عربات السكك الحديدية، المنسوجات، المنتجات الدوائية، المادة الفعالة للمنتجات الدوائية، إطارات السيارات، المواد الكيماوية، قطع غيار السيارات (البطاريات الكهربائية).
ولفت زكي، إلى مواصلة الهيئة العمل على تحسين البنية التحتية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليتم تطوير 5 كيلو مترات في شرق بورسعيد، بهدف توفير كافة الخدمات والمرافق التي يحتاجها المستثمرون.
وبالنسبة للجوانب القانونية والإجرائية أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى عمل الهيئة أيضا على تحسين الحوافز المقدمة للمستثمرين في المنطقة بهدف زيادة حجم الاستثمارات.
ونوه زكي، بما تتيحه الحوافز المقدمة من الهيئة للمستثمر والتي تمكنه الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من البلدان.
كان مجلس الوزراء قد وافق أمس الأربعاء، على القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما وافق أيضا على نظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وذلك بعد التوافق عليها مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
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