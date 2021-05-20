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يحيى زكي: بدء تنفيذ مشروعات لصناعة الإطارات وعربات السكك الحديدية باقتصادية قناة السويس

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فهد حسين – قال المهندس يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة بدأت بالفعل في تنفيذ بعض المشروعات المتعلقة بتصنيع إطارات السيارات وعربات ومكونات قطارات السكك الحديدية في شرق بورسعيد، وكذلك مشروع آخر للبتروكيماويات في العين السخنة.

وأضاف زكي، خلال جلسة نقاشية نظمها بنك الإسكندرية عن الدور المحوري لقناة السويس في البحر الأبيض المتوسط وفي تعزيز الاقتصاد البحري عالميا، اليوم الخميس، أن المشروعات التي ذكرها تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الممتدة حتى عام 2025 والتي تركز على جذب استثمارات في 14 قطاع.

وأفاد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن القطاعات المستهدف جذبها إلى المنطقة تتضمن 11 قطاعا صناعيا تتمثل في الخدمات البحرية وتموين السفن، صب المعادن، مواد البناء والصناعات الهندسية، مراكز البيانات، اللوجستيات، التصنيع الزراعي، اللوحات الشمسية، عربات السكك الحديدية، المنسوجات، المنتجات الدوائية، المادة الفعالة للمنتجات الدوائية، إطارات السيارات، المواد الكيماوية، قطع غيار السيارات (البطاريات الكهربائية).

ولفت زكي، إلى مواصلة الهيئة العمل على تحسين البنية التحتية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليتم تطوير 5 كيلو مترات في شرق بورسعيد، بهدف توفير كافة الخدمات والمرافق التي يحتاجها المستثمرون.

وبالنسبة للجوانب القانونية والإجرائية أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى عمل الهيئة أيضا على تحسين الحوافز المقدمة للمستثمرين في المنطقة بهدف زيادة حجم الاستثمارات.

ونوه زكي، بما تتيحه الحوافز المقدمة من الهيئة للمستثمر والتي تمكنه الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من البلدان.

كان مجلس الوزراء قد وافق أمس الأربعاء، على القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما وافق أيضا على نظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وذلك بعد التوافق عليها مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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