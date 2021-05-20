الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بعد خسائر لثلاثة أيام مع صعود التكنولوجيا

_ استعادت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عنفوانها يوم الخميس بعد خسائر على مدار ثلاث جلسات، مدعومة بمكاسب في قطاع التكنولوجيا وسط معنويات إيجابية عقب زيادة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية هي الأقل منذ بدء الركود الاقتصادي الناتج عن الجائحة.

وعاودت بِتكوين صعودها لتقترب من حوالي 40 ألف دولار بعد يوم من التراجعات الحادة، مما أوقد أيضا الشهية للمخاطرة. وصعدت أسهم بورصة العملات المشفرة كويبيز جلوبال، وأسهم شركتي تعدينها ريوت بلوكتشين وديجيتال هولدنجز.

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وقال جاي هاتفيلد، مؤسس إنفراستركشر كابيتال مانجمنت في نيويورك ومديرها التنفيذي “ثمة مخاطر كبيرة، مخاطر تنظيمية، بالنسبة للعملات المشفرة غير مأخوذة في الحسبان تماما.. البنوك المركزية تحتكر العملات. ولذا نرى أن الأمر مدعاة للدهشة بعض الشيء أنهم لم يُعملوا احتكارهم هذا.”

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 180.97 نقطة بما يعادل 0.53 بالمئة ليصل إلى 34077.01 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 43.14 نقطة أو 1.05 بالمئة مسجلا 4158.82 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 234.29 نقطة أو 1.76 بالمئة إلى 13534.02 نقطة.

وقال هاتفيلد “يوجد حاليا محرك واحد فقط للسوق، وهو مجلس الاحتياطي الاتحادي والتوقيت المحتمل لتقليص إجراءات الدعم الاقتصادي والتيسير الكمي.