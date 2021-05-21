بايدن: مصر بذلت جهودا كبيرة للتوصل لوقف النار بغزة

العربية نت _ أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية يوم الخميس. وقال إن الولايات المتحدة ستقدم معونة إنسانية لقطاع غزة.

وأضاف بايدن في تصريحات مقتضبة بالبيت الأبيض أن بلاده ستعزز منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية التي ساعدت في التصدي لصواريخ حماس.

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قال بايدن “أجرينا محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكدت على ضرورة وقف الأعمال العدائية” وأضاف أن نتنياهو أبلغه بأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة سيبدأ بعد أقل من ساعتين.

كلام بايدن مساء الخميس من البيت الأبيض يأتي إثر إعلان إسرائيل وحركة حماس توصّلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من شأنه أن يضع حداً لـ11 يوماً من التصعيد الدامي.

وكان البيت الأبيض، أعلن الخميس، للعربية أن نهجه في التعامل مع الفلسطينيين “يختلف عن نهج الإدارة السابقة”.

وشدد في تصريحاته للعربية على أن “الوقت حان لوضع حد للقتال في غزة كونه يخلف مأساة للمدنيين”.

وكشف البيت الأبيض أن “الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب بشكل صريح وقف التصعيد في غزة”، وتوقع “تراجع الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: “لقد أجرينا الآن أكثر من 80 اتصالا مع كبار القادة في إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، وعبر المنطقة، إما شخصيًا أو عبر الهاتف، وكان رأينا ومنهجنا هو استخدام دور الولايات المتحدة في العلاقات مع الدول على الأرض لتسيير جهودنا بهدوء عبر القنوات الدبلوماسية”.