مبيعات التجزئة في بريطانيا تقفز 9.2% خلال أبريل مع عودة المتاجر

– أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة ارتفاع مبيعات التجزئة في بريطانيا 9.2 بالمئة في أبريل، مع إعادة فتح متاجر السلع غير الضرورية بعد إغلاقها لأشهر بسبب قيود مكافحة كوفيد، وذلك في أكبر قفزة لها منذ إعادة الفتح السابقة في يونيو.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أحجام المبيعات زادت 42.4 بالمئة عنها قبل عام، عندما انهارت في خضم أول إغلاق تفرضه بريطانيا لاحتواء فيروس كورونا.

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كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا في المتوسط ارتفاع أحجام مبيعات التجزئة 4.5 بالمئة عن الشهر السابق في أبريل وصعودها 36.8 بالمئة على أساس سنوي.

وقال جوناثان أثو، الخبير الإحصائي بالمكتب، “مبيعات الملابس ارتفعت بنحو ثلاثة أرباع مع اغتنام المستهلكين إمكانية زيارة المتاجر. ومما قد لا يبعث على الدهشة أن إجمالي مبيعات الإنترنت قد انخفض، لكنه يظل مرتفعا”.

ومبيعات التجزئة البريطانية مرتفعة حاليا 10.6 بالمئة فوق مستوى فبراير2020، قبل تفشي الجائحة، لكن العديد من المتاجر التقليدية عانى معاناة شديدة من جراء الإغلاقات المتكررة والتي سرعت التحول صوب التجارة الإلكترونية.