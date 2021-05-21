الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بدعم مكاسب وول ستريت

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_ أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الجمعة، إذ حدا إقفال قوي للسوق الأمريكية المستثمرين إلى المراهنة على أسهم النمو الزهيدة، بينما تدعمت المعنويات أكثر باستقرار أسعار الفائدة.
وتقدم المؤشر Nikkei القياسي 0.78% ليغلق على 28317.83 نقطة، بينما زاد المؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.46% مسجلا 1904.69 نقطة.
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