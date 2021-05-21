مال وأعمال

الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بدعم مكاسب وول ستريت

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CairoBank

_ أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الجمعة، إذ حدا إقفال قوي للسوق الأمريكية المستثمرين إلى المراهنة على أسهم النمو الزهيدة، بينما تدعمت المعنويات أكثر باستقرار أسعار الفائدة.

وتقدم المؤشر Nikkei القياسي 0.78% ليغلق على 28317.83 نقطة، بينما زاد المؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.46% مسجلا 1904.69 نقطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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