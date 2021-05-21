ثقة المستهلكين في تركيا تهوى لأدنى مستوى منذ سبتمبر

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– قال معهد الإحصاءات في تركيا اليوم الجمعة، إن ثقة المستهلكين هوت إلى 77.3 نقطة في مايو من 80.2 في أبريل، مسجلة أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020 عقب “إغلاق شامل” لسبعة عشر يوما بسبب تنام في إصابات فيروس كورونا.
وارتفع المؤشر لثلاثة أشهر متتالية حتى مارس آذار، عندما لامس ذروته منذ أغسطس 2018، ثم تراجع في أبريل.
كانت الثقة هوت العام الماضي بعد أن تسببت إجراءات مكافحة الجائحة في توقف شبه تام للنشاط الاقتصادي.
تشير أي قراءة دون المئة على مؤشر الثقة إلى نظرة مستقبلية متشائمة، وأعلى منها إلى تفاؤل.
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