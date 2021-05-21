رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد وحدات جاهزة للتسليم للحاجزين بمبادرة سكن لكل المصريين

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قام المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر، أمس بجولة تفقدية بمشروع سكن لكل المصريين – محور منخفضي الدخل “الإعلان العاشر” بالمدينة، تمهيداً لتسليمها لمستحقيها يونيو المقبل، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع والشركات المنفذة للأعمال.
واستهل عمران، ومرافقوه جولتهم، بتفقد أكثر من 11380 وحدة سكنية بمنطقة “حي الأندلس” في شرق المدينة بالقرب من طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوي، للتأكد من توفير كافة المرافق بالحي، ومتابعة أعمال الطرق الداخلية والخارجية، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7600 وحدة سكنية جاهزة للتسليم.
كما تفقد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان 3700 وحدة سكنية جارٍ الانتهاء من تنفيذها بالحي الـ33، وتابع أعمال المرافق والطرق بالحي.
وحرصعمران، على الاطمئنان على انتظام كافة العاملين في المواقع المختلفة بعد انقضاء إجازة عيد الفطر، وعلى سير العمل والالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية مع مراعاة تطبيق معايير السلامة والأمان لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأكد على الالتزام بخطة تسليم وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لمستحقيها في المواعيد المقررة دون تأخير وبما يتوافق مع البرنامج الزمنى.
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