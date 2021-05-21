وفاة رجل الأعمال أحمد بهجت في رحلة علاج بأمريكا بعد صراع مع المرض

توفى رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت فتوح، صباح اليوم الجمعة، في أمريكا أثناء رحلة علاجه، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المنتظر أن يتم ترتيب وصول جثمان أحمد بهجت فتوح إلى القاهرة، خلال الساعات القادمة، ليواري الثري بمثواه الأخير في أرض الوطن، بعد فترة معاناة مع المرض كان يتلقى العلاج على إثرها العلاج بالولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا.

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تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أحمد بهجت، أنشأ أول تجمع سكنى فى مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أكبر مدنية ملاهى فى الشرق الأوسط، وأول قناة فضائية خاصة فى مصر.

وعرف عنه أنه نموذجا لرجل الأعمال الوطنى الناجح، حيث اخترع بوصلة مواقيت الصلاة الإلكترونية فى الولايات المتحدة وحقق نجاحا علميا، ثم عاد إلى مصر ليبدأ رحلته العملية الطويلة، وأنشأ عدة مصانع أتاحت العديد من السلع الإلكترونية للمصريين بأسعار فى متناول الجميع.