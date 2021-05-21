أودي الألمانية تخفض عدد ساعات العمل بسبب نقص إمدادات الرقائق

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وكالات _ أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية أودي اليوم الجمعة تخفيض عدد ساعات العمل لأكثر من 10 آلاف عامل في مصنعيها بمدينتي إنجلوشتادت ونيكارسولم جنوب ألمانيا بسبب نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية التي تستخدمها في تصنيع سياراتها.
وقالت الشركة التابعة لمجموعة فولكسفاجن الألمانية إن اثنين من خطوط إنتاج مصنعها في مدينة إنجلوشتادت الذي ينتج السيارات أيه3 وأيه4 وأيه5 توقفا عن العمل بالفعل، في حين أن خطوط الإنتاج في مصنع نيكارسولم ستتوقف عن العمل اعتبارا من الأسبوع المقبل بسبب نقص الرقائق.
وذكرت الشركة أنها لا تستطيع معرفة كيف ستسير الأمور خلال يونيو المقبل.
يذكر أن أودي أوقفت الإنتاج عدة مرات خلال الشهور الأخيرة بسبب أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية التي أثرت على أغلب شركات صناعة السيارات في العالم.
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