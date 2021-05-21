صندوق النقد يقترح خطة بقيمة 50 مليار دولار للقضاء على كورونا

فرانس برس _ اقترح صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، خطة بقيمة 50 مليار دولار لوضع حد لوباء كورونا، تهدف إلى تطعيم 40% على الأقل من سكان العالم بحلول نهاية عام 2021.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا خلال “قمة الصحة العالمية” المقامة في روما، في إطار اجتماع دول مجموعة العشرين: “يحدد مقترحنا أهدافا وتقديرات لاحتياجات التمويل ويطرح تحرّكا براغماتيا”.