أسهم وول ستريت تفتح على ارتفاع في ختام أسبوع من التقلبات

– فتحت مؤشرات وول ستريت مرتفعة اليوم الجمعة، مواصلة تعافيها الذي بدأته الجلسة السابقة، مع تحول الاهتمام صوب مسوح الشركات في ختام أسبوع من التقلبات. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 37.8 نقطة بما يعادل 0.11 بالمئة ليفتح على 34121.91 نقطة. Your browser does not support the video tag. وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 9.5 نقطة أو 0.23 بالمئة مسجلا 4168.61 نقطة. وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 80.4 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 13616.186 نقطة.

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