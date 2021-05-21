مال وأعمال

أسهم وول ستريت تفتح على ارتفاع في ختام أسبوع من التقلبات

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– فتحت مؤشرات وول ستريت مرتفعة اليوم الجمعة، مواصلة تعافيها الذي بدأته الجلسة السابقة، مع تحول الاهتمام صوب مسوح الشركات في ختام أسبوع من التقلبات.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 37.8 نقطة بما يعادل 0.11 بالمئة ليفتح على 34121.91 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 9.5 نقطة أو 0.23 بالمئة مسجلا 4168.61 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 80.4 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 13616.186 نقطة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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