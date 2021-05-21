الريف المصري تعلن تيسيرات جديدة بمشروع 1.5 مليون فدان

دوت الخليج – أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد عن تيسيرات جديدة لمنتفعي منطقة “المغرة” بمشروع المليون ونصف المليون فدان.

وذكرت الشركة – في بيان اليوم الجمعة، أن المهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الريف المصري الجديد قرر تعديل مواعيد الأقساط بالنسبة للأراضي التي سبق استلامها وتمت زراعتها وتنميتها.

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وأوضحت الشركة أنه تقرر تعديل مواعيد الأقساط لهذه الأراضي لتتواكب مع التاريخ الفعلي لوصول الطبقة الثانية من المدق لكل قطعة أرض.

وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع المنتفعين الذين ينطبق عليهم التيسيرات من أجل استلام الحافظة الجديدة واستبدال المستندات المالية المطلوبة.

وأضافت أنه بالنسبة للأراضي التي سبق تسليمها ولم يتم زراعتها أو تنميتها، فقد تقرر منح المنتفعين مهلة حتى 31 أكتوبر القادم من أجل القيام بأعمال الاستزراع والتنمية.