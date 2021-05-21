منظمة التجارة تحث مجموعة العشرين على مناقشة إعفاء لقاحات كورونا من حقوق الملكية

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وكالات _ دعت منظمة التجارة العالمية اليوم زعماء دول مجموعة العشرين إلى تحقيق تقدم في المفاوضات المتعلقة بمقترح عن فترة إعفاء من حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بلقاحات الوقاية من كوفيد-19.
وقالت نجوزي اوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في قمة افتراضية لمجموعة العشرين عن ملف الصحة: “يجب علينا التحرك الآن لدفع كل السفراء على الطاولة للتفاوض على نص.. علينا أن نجلس معا ونتفاوض إن كنا نريد إنقاذ الأرواح”.
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