منظمة التجارة تحث مجموعة العشرين على مناقشة إعفاء لقاحات كورونا من حقوق الملكية

وكالات _ دعت منظمة التجارة العالمية اليوم زعماء دول مجموعة العشرين إلى تحقيق تقدم في المفاوضات المتعلقة بمقترح عن فترة إعفاء من حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بلقاحات الوقاية من كوفيد-19.

وقالت نجوزي اوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في قمة افتراضية لمجموعة العشرين عن ملف الصحة: “يجب علينا التحرك الآن لدفع كل السفراء على الطاولة للتفاوض على نص.. علينا أن نجلس معا ونتفاوض إن كنا نريد إنقاذ الأرواح”.