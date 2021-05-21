مال وأعمال

منظمة التجارة تحث مجموعة العشرين على مناقشة إعفاء لقاحات كورونا من حقوق الملكية

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وكالات _ دعت منظمة التجارة العالمية اليوم زعماء دول مجموعة العشرين إلى تحقيق تقدم في المفاوضات المتعلقة بمقترح عن فترة إعفاء من حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بلقاحات الوقاية من كوفيد-19.

وقالت نجوزي اوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية في قمة افتراضية لمجموعة العشرين عن ملف الصحة: “يجب علينا التحرك الآن لدفع كل السفراء على الطاولة للتفاوض على نص.. علينا أن نجلس معا ونتفاوض إن كنا نريد إنقاذ الأرواح”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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